V. FERENCZ: S ÚRSO budeme riešiť tarifu za prevádzkovanie systému

Bratislava 25. júla (TASR) - Tarifa za prevádzkovanie systému (TPS) bude jednou z prvých záležitostí, ktorú bude Ministerstvo hospodárstva SR riešiť s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), po dnešnom nástupe nového predsedu regulačného úradu Ľubomíra Jahnátka do funkcie. Uviedol to dnes na pôde ÚRSO štátny tajomník MH SR Vojtech Ferencz.povedal štátny tajomník.Ferencz dnes zároveň pripomenul, že problém TPS, ktorátakmer 600 miliónov eur, rieši pracovná skupina na MH SR.poznamenal.Šéf MH SR Peter Žiga (Smer-SD) v reakcii na tlačovú besedu zamestnávateľských zväzov a obchodných komôr o stave energetiky v SR 1. marca 2017 uviedol, že tarifou za prevádzkovanie systému sa bude MH SR zaoberať ešte do konca tohto roka.priblížil Žiga.poznamenal minister.SR podľa neho nepôjde pri konštruovaní cien elektriny tzv. nemeckým modelom, teda že OZE sa budú premietať do konečných cien len domácnostiam, pretože slovenské domácnosti by mali v takom prípade dvojnásobné ceny elektriny.Prezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Miroslav Kiraľvarga na tlačovej konferencii zamestnávateľských združení, podnikateľských asociácií a obchodných komôr pôsobiacich v SR 1. marca uviedol, že na Slovensku v porovnaní s okolitými krajinami pretrvávajú vysoké ceny elektriny. Tie podľa neho oslabujú konkurencieschopnosť firiem a podnikov v SR, čo dokladujú niektoré zahraničné aj domáce štúdiespresnil začiatkom marca prezident RÚZ.zdôraznil 1. marca tohto roku prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Tomáš Malatinský.