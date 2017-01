V Gabone štartuje Africký pohár národov, Aubameyang sníva o titule

Pierre-Emerick Aubameyang, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Víťazi APN od roku 1990:



1990: Alžírsko

1992: Pobrežie Slonoviny

1994: Nigéria

1996: JAR

1998: Egypt

2000: Kamerun

2002: Kamerun

2004: Tunisko

2006: Egypt

2008: Egypt

2010: Egypt

2012: Zambia

2013: Nigéria

2015: Pobrežie Slonoviny

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Libreviile 13. januára (TASR) - Zápasom A-skupiny medzi futbalistami domáceho Gabonu a Guiney-Bissau odštartuje v sobotu v Libreville 31. ročník Afrického pohára národov (14. januára - 5. februára). Turnaj budú sprevádzať prísne bezpečnostné opatrenia. V západoafrickej krajine totiž od znovuzvolenia Aliho Bonga za prezidenta vládne napätá situácia. Prívrženci jeho protikandidáta vlani v septembri podpálili budovu parlamentu a teraz vyzvali fanúšikov na sabotovanie zápasov.Gabon ešte nikdy v histórii nevyhral APN, v domácom prostredí však bude patriť k širšiemu okruhu favoritov. Spoliehať sa bude najmä na kanoniera Borussie Dortmund Pierra-Emericka Aubameyanga, ktorého vyhlásili za najlepšieho hráča jesene v nemeckej bundeslige.povedal Africký futbalista roka 2015. Gabončania sa v skupine ešte stretnú s Kamerunom a Burkinou Faso.V B-skupine sú najhorúcejšími adeptmi na dve postupové miesta do štvrťfinále Alžírsko vo svojom strede s Riyadom Mahrezom i Islamom Slimanim a Senegal, kvarteto dopĺňajú Tunisko a Zimbabwe.vyjadril sa v rozhovore pre ESPN Mahrez, pilier ofenzívy Leicestru City a najlepší futbalista Afriky za rok 2016.V C-skupine sa okrem Pobrežia Slonoviny, ktoré obhajuje titul z roku 2015, predstavia Togo, Konžská demokratická republika a Maroko. "Sloni" pricestovali na šampionát s omladeným tímom. Didier Drogba s Yayom Tourem ukončili reprezentačnú kariéru, Gervinho je zranený. Charizmatického trénera Herveho Renarda, ktorý zamieril na lavičku Maroka, vystriedal pri kormidle ďalší Francúz Michel Dussuyer.zdôraznil Dussuyer.Egypt, ktorý sa po triumfe na APN v Angole v roku 2010 na ďalšie tri turnaje nekvalifikoval, bude účinkovať v D-skupine v spoločnosti Ghany, Mali a Ugandy. Egypťania sú so siedmimi titulmi najúspešnejším účastníkom afrického šampionátu. Pod vedením trénera Hectora Cupera chcú "faraóni" v Gabone prekvapiť.citovala agentúra dpa slová argentínskeho kormidelníka, ktorý v rokoch 2000 a 2001 priviedol Valenciu do finále Ligy majstrov.