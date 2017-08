V Galérii Čadca sprístupnili výstavu umeleckého skla J. Zoričáka

Ján Zoričák Foto: uszz.sk Foto: uszz.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Čadca 11. augusta (TASR) – V Galérii Čadca dnes sprístupnili výstavu umeleckého skla z dielne Jána Zoričáka, ktorý sa narodil na Slovensku, no dlhodobo žije a tvorí vo Francúzsku. TASR o tom informovala Katarína Šulganová z oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu Mestského úradu v Čadci.uviedla Šulganová.Ján Zoričák sa narodil v Ždiari 13. novembra 1944. Vyštudoval sklárstvo na Sklárskej umelecko-priemyselnej škole v Železnom Brode, potom študoval na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe.doplnila Šulganová.Výstavu Jána Zoričáka potrvá v Galérii Čadca do 31. októbra 2017, vstup do galérie je voľný.