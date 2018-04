V Grazi obžalovali ľudí, ktorí chceli zriadiť vojenskú prechodnú vládu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Graz 18. apríla (TASR) - Žalobu voči 12 osobám neuznávajúcim Rakúsku republiku a vnímajúcich ju ako firmu vzniesla v stredu prokuratúra v Grazi v spolkovej krajine Štajersko. V ôsmich prípadoch čelia títo ľudia obžalobe z pokusu o naplnenie trestného činu vlastizrady. Ďalšími deliktami, ktorých sa mali obžalovaní dopustiť, sú nepriateľské spojenie voči štátu, pokus o nátlak na vládu a zneužitie právomocí, navyše vážny podvod.Vyšetrovanie popredných osobností tzv. Štátneho zväzu Rakúsko (Staatenbund Österreich) prebiehalo od októbra 2016 a 20. apríla 2017 vyústilo v zadržanie prvých 26 podozrivých. Z 12 teraz obžalovaných sú dvaja vrátanespolku vo vyšetrovacej väzbe.Informácie priniesli agentúra APA i rakúsky verejnoprávny rozhlas ORF.Najvážnejšie bod žaloby súvisiaci s pokusom o vlastizradu je podľa prokuratúry opodstatnený v súvislosti s opakovaným pokusom viacerých obžalovaných primať príslušníkov rakúskych ozbrojených síl k zatknutiam na základe nimi vystavených zatykačov s cieľom vytvoriť vojenskú prechodnú vládu krajiny a obsadiť všetky kľúčové pozície.Tieto pokusy neboli úspešné iba preto, že poprední dôstojníci rakúskej armády a predstavitelia jej generálneho štábu jednoducho na tom nespolupracovali, pripomenuli justičné zdroje.Kompletný tucet obžalovaných čelí žalobe z nepriateľského spojenia voči štátu, pretože od októbra 2015 sa usilovali o nadviazanie kontaktov s cieľom nezákonne ohroziť nezávislosť, štátnu formu alebo ústavné zriadenie Rakúskej republiky alebo niektorej z jej spolkových krajín, a to cestou zriadenia spolku, ktorý mal viac ako 2600 členov.S uvedenými aktivitami súvisia aj ďalšie trestné činy, z ktorých osoby obžalovali - s výnimkou podvodného konania, ktoré sa týka kontroverzných obchodných transakcií určených na financovanie činnosti spolku a jeho aktivít.V procese s obžalovanými, ktorý by sa podľa justičných zdrojov mohol začať ešte v priebehu leta, hrozia ôsmim obžalovaným v prípade potvrdenia viny súdom tresty v rozmedzí 10-20 rokov väzenia, ďalším štyrom v rozmedzí od šiestich mesiacov do piatich rokov.