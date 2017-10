V Grazi sa začal proces s údajným agentom IS z Iraku

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Graz 19. októbra (TASR) - Proces s 28-ročným Iračanom obžalovaným zo spolupráce, respektíve členstva v teroristickej organizácii Islamský štát (IS), sa vo štvrtok začal v Grazi v rakúskej spolkovej krajine Štajersko.Otvorenie súdneho konania s mužom, ktorý podľa žaloby finančne podporoval IS a navyše dodával džihádistom ako tajný agent informácie, sprevádzali mimoriadne prísne bezpečnostné opatrenia vrátane prítomnosti maskovaných príslušníkov justičnej stráže.Rakúska justícia mala problémy aj s predvolanými svedkami, pretože príbuzní obžalovaného sa im podľa policajných zdrojov vyhrážali, a to aj smrťou, informoval sudca.Samotný obžalovaný poprel, že by mal čokoľvek do činenia s vyhrážkami. Navyše zdôraznil, že ani on, ani nikto z jeho blízkych nepatrí medzi členov IS.Informácie priniesli verejnoprávny rozhlas ORF i tlačová agentúra APA.Muž pricestoval do Rakúska za pomoci prevádzačov cez Maďarsko v roku 2015. Podľa jedného zo svedkov, ktorého vypočuli v neprítomnosti obžalovaného, bol nielen členom IS, ale mal džihádistom prezradiť a irackých policajtov. Navyše by Iračan mal byť zodpovedný aj za smrť tehotnej ženy, ktorá sa nevhodne vyjadrila o Bohu, čo obžalovaný mal prezradiť IS. Ženu následne brutálne zavraždili, keď jej v štvrtom mesiaci tehotenstva odrezali hlavu, tvrdil svedok, ktorému sa mal vyhrážať otec obžalovaného.Proces, v ktorom sa ráta ešte s výsluchom ďalších svedkov, bude pokračovať v novembri.