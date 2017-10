V Grécku sa bude od začiatku budúceho roka platiť pobytová daň

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 14. októbra (TASR) - Grécka vláda zavedie od začiatku budúceho roka pre turistov pobytovú daň. Jej výška bude závisieť od kategórie ubytovania. Najmenej (50 centov) sa bude platiť za noc v apartmánoch a hoteloch s jednou a dvoma hviezdičkami.V trojhviezdičkových hoteloch vzrastie poplatok na 1,5 eura. V štvorhviezdičkových to budú 3 eurá a v päťhviezdičkových 4 eurá.Daň by sa mala platiť priamo v ubytovacích zariadeniach a nemala by byť súčasťou cien cestovných kancelárií. Informácie o nej však budú musieť mať v zmluvách pre klientov.O konečnej podobe poplatkov však grécka vláda rozhodne do Vianoc. Teraz sa čaká na zverejnenie vykonávacích predpisov.Pobytová daň sa platí vo viacerých európskych krajinách, vrátane Česka. Hlavným zmyslom poplatku je oddelenie peňazí pre miestnu samosprávu od ostatných daní, ktoré idú do štátneho rozpočtu.