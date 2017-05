V Grécku sa začal generálny štrajk

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 17. mája (TASR) - V Grécku sa dnes začal generálny štrajk na protest proti pripravovanému balíku reštriktívnych opatrení, o ktorom bude vo štvrtok hlasovať parlament. Informovala o tom agentúra AP.Štrajk sa dotkol aj štátnych zdravotníckych zariadení, ktoré pracujú len v pohotovostnom režime. Na poludnie sa začne aj štvorhodinový štrajk letových dispečerov, ktorý bude mať za následok meškanie alebo zrušenie viac ako 150 letov.Už v utorok vstúpili do štvordňového štrajku pracovníci v lodnej doprave, čo znamená, že na grécke ostrovy, ktoré sú v tejto krajine hlavnou turistickou destináciou, nebudú do soboty premávať trajekty. Štrajk mal byť pôvodne 48-hodinový, ale odborári jeho trvanie predĺžili.Súčasťou nových reštriktívnych opatrení bude zníženie dôchodkov a zvýšenie daňového zaťaženia, čo by malo priniesť úsporu 4,9 miliardy eur ročne. Ide o jednu z podmienok, ktoré si stanovili medzinárodní veritelia, aby Grécku aj naďalej poskytovali finančnú pomoc.