V Grécku sa zhoršili podmienky pre utečencov, upozorňujú aktivisti

Atény 24. októbra (TASR) - Utečencom a migrantom žijúcich na gréckych ostrovoch v Egejskom mori sa za posledné týždne výrazne zhoršili už aj tak zlé životné podmienky. Upozornili na to v utorok medzinárodní humanitárni pracovníci a miestne úrady.uviedol predstaviteľ humanitárnej organizácie Doctors of the World v Aténach, ktorého citovala agentúra DPA.Podľa oficiálnych údajov žije v azylových centrách na ostrovoch Lesbos, Chios, Samos, Leros a Kos asi 14.500 ľudí, čo dvojnásobne prekračuje ich kapacitu.Regionálna guvernérka Christiana Kalogiruová, pre televíziu Skai uviedla, žea čo najviac ľudí premiestniť na grécku pevninu, keďže už prišla jeseň.Približne štvrtina z asi 60.000 migrantov a utečencov uviaznutých v Grécku sa musí povinne zdržiavať na ostrovoch, keďže je to súčasť dohody, uzatvorenej vlani medzi Európskou úniou a Tureckom.Severoatlantická aliancia má v Egejskom mori rozmiestnených svojich príslušníkov, ktorí pomáhajú pri operáciách Grécka a EÚ zameraných proti pašerákom ľudí. Počet prichádzajúcich migrantov však v posledných týždňoch opäť stúpol.