V Grécku zachránili 25 migrantov, jedno dieťa po nehode člna zomrelo

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 28. septembra (TASR) - Vyše 20 migrantov alebo utečencov dnes zachránili a jedno dieťa zomrelo na gréckom ostrove Kastelorizo po tom, ako sa čln týchto ľudí počas nočnej plavby z Turecka prevrátil či potopil. Informovali o tom grécke úrady.Grécka pobrežná stráž uviedla, že plavidlo európskej pohraničnej agentúry Frontex najprv vyzdvihlo šesť ľudí, ktorých spozorovali na mori pri uvedenom ostrove blízko juhozápadného tureckého pobrežia. Medzi šiestimi osobami sa nachádzalo deväťročné dievča, ktoré prepravili do nemocnice na Kastelorize, ale neskôr zomrelo, oznámila pobrežná stráž.Grécke úrady spustili za pomoci hliadkových člnov a vrtuľníka pátraciu a záchrannú operáciu. Posádky neskôr našli a zachránili ďalších 20 ľudí, ktorým sa podarilo doplávať ku skalnatému pobrežiu ostrova Kastelorizo.Nie je jasné, aký typ plavidla migranti využili, a ani to, či sa potopilo alebo len prevrátilo. Pobrežná stráž dodala, že nikto z ľudí na palube už nechýba, ale v pátracej a záchrannej operácii preventívne pokračujú.Grécko bolo medzi migrantmi a utečencami, unikajúcimi pred vojnou či chudobou vo svojich krajinách, až do vlaňajška preferovanou vstupnou lokalitou do Európskej únie. Potom však Turecko, po podpise dohody s EÚ, drasticky znížilo počet ľudí smerujúcich z tureckého pobrežia na grécke ostrovy.Napriek tejto dohode a preplnenosti v táboroch na gréckych ostrovoch stovky migrantov aj utečencov stále podnikajú plavby do Grécka. Často pritom využívajú nevhodné nafukovacie člny, ktoré sú navyše preplnené, alebo malé drevené člny.