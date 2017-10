V Grécku zadržali osobu podozrivú z útoku na expremiéra Papadimosa

Lukas Papadimos. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 28. októbra (TASR) - Grécka polícia zadržala v sobotu ráno osobu podozrivú zo spáchania májového bombového útoku na bývalého gréckeho premiéra Lukasa Papadimosa. Informovala o tom agentúra AP.K výbuchu došlo 25. mája vo chvíli, keď Papadimos vo svojom aute otvoril listovú zásielku. Papadimos pri pravdepodobnom atentáte utrpel vážne zranenia trupu i stehna a viac ako mesiac strávil v nemocnici. Pri explózii sa ľahko zranili aj ďalšie dve osoby, ktoré s ním boli v aute.Papadimos (70) bol za premiéra vymenovaný v novembri 2011 a v tejto funkcii bol do mája 2012. Pôsobil aj ako zástupca guvernéra Európskej centrálnej banky.Zadržaný ma podľa polície 29 rokov a mohol by byť zapletený tiež do marcových zásielok - balíkovej bomby na nemecké ministerstvo financií a listovej bomby na pobočku Medzinárodného menového fondu (MMF) v Paríži, pri ktorej menšom výbuchu sa zranila jedna osoba.K zodpovednosti za marcové zaslanie balíkovej bomby na nemecké ministerstvo financií sa po incidente prihlásila grécka ľavicová extrémistická organizácia Sprisahanie buniek ohňa. Aj listová bomba bola do MMF v Paríži podľa gréckej vlády odoslaná z Grécka, pričom ju tam zrejme zaslalo nejaké ultraľavicové zoskupenie.