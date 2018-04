V grónskych parlamentných voľbách zvíťazila strana Siumut

Strana grónskeho premiéra Kima Kielsena (vpravo) Siumut (Vpred) získala v utorkových regionálnych parlamentných voľbách väčšinu hlasov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kodaň 25. apríla (TASR) - Strana grónskeho premiéra Kima Kielsena Siumut (Vpred) získala v utorkových regionálnych parlamentných voľbách väčšinu hlasov, avšak oproti svojim centristickým rivalom si pohoršila. Vyplýva to z výsledkov hlasovania, ktoré zverejnili v stredu, uvádza agentúra Reuters.K volebným urnám mohlo pristúpiť vyše 40.000 oprávnených voličov, z ktorých mnohí dúfajú, že nová vláda sa pričiní o posilnenie tamojšej krehkej ekonomiky, čo by mohlo v budúcnosti eventuálne viesť k naplneniu dlhoročného cieľa Grónčanov - k nadobudnutiu nezávislosti od Dánskeho kráľovstva.Sociálnodemokratická Siumut získala 27 percent hlasov, čo je oproti výsledkom spred štyroch rokov pokles o sedem percent. To nastoľuje priestor pre koaličné rozhovory buď s ľavicovou stranou Inuit Ataqatigiit (Inuitské spoločenstvo, IA), alebo so stranou Demokraatit (Demokrati), ktorá skončila na treťom mieste.Siumut a IA, ktorá získala 25,5 percenta hlasov, presadzujú nezávislosť ostrova. Predpokladá sa, že Kim Kielsen, predseda strany Siumut, zostane premiérom aj naďalej. Po voľbách z roku 2014 sa vytvorila vládna koalícia zo strán Siumut, Demokraatit a konzervatívnej Atassut (Súdržnosť).Grónsko, ktorého hlavné mesto Nuuk je bližšie k New Yorku než ku Kodani, sa stalo kolóniou Dánskeho kráľovstva začiatkom 19. storočia. Grónsko získalo autonómiu v roku 1979; samosprávu má od roku 2009, hoci Dánsko si stále ponecháva kontrolu nad diplomaciou a záležitosťami obrany.Prevažne ľadom pokrytý ostrov je závislý od rybolovu a dotácií z Kodane vo výške 483 miliónov eur ročne. Hoci dánska ústava priznáva Grónčanom právo rozhodnúť o svojej suverenite, ostrov by tak prišiel o zmienené dôležité dotácie. Nachádzajú sa tam i bohaté zásoby nevyužitých nerastných zdrojov.Napriek tomu, že by prírodné bohatstvo pomohlo Grónsku financovať jeho nezávislosť, ostrov, uviedol Mikaa Mered, profesor ekonómie a geopolitiky polárnych oblastí na Slobodnom inštitúte pre štúdium medzinárodných vzťahov (ILERI) v Paríži.