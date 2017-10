V Haagu sa začal súdny proces s pobočníkom etiópskeho exdiktátora

ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Haag 30. októbra (TASR) - Súdny proces s pobočníkom bývalého etiópskeho komunistického vodcu Mengistua Haileho Mariama sa v pondelok začal v holandskom Haagu. Eshetu Alemu (63) je obvinený z nariadenia popravy 75 ľudí počas tzv. červeného teroru, ktorý v tejto africkej krajine zúril koncom 70. rokov.Alemu čelí tiež obvineniam z mučenia a neľudského zaobchádzania. V štyroch bodoch obžaloby z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti figuruje vyše 300 obetí, Alemu však všetky obvinenia odmieta. V Etiópii ho už predtým v neprítomnosti odsúdili na trest smrti, informuje spravodajský portál stanice BBC.Prokuratúra tvrdí, že Alemu, ktorý má etiópske aj holandské občianstvo, bol Mengistuovou pravou rukou v provincii Gojjam na severovýchode krajiny. Alemu na úvod procesu vyhlásil, že úrady v Haagu majúProkuratúra vo vyhlásení uviedla, že Alemu "údajne nariadil zabitie 75 mladých väzňov" v kostole. Ich telá následne nahádzali do masového hrobu. Alemu podľa prokuratúry stojí tiež za "bezdôvodným zatýkaním a krutým zaobchádzaním s civilistami a bojovníkmi, ktorí položili svoje zbrane".Očakáva sa, že so svedectvom počas súdneho procesu vystúpia stovky údajných obetí.Mengistu Haile Mariam (80) bol marxistickým vodcom Etiópie v rokoch 1974-91, pričom pôsobil ako predseda dočasnej vojenskej správy a neskôr ako prezident krajiny. K moci sa dostal po zvrhnutí cisára Haileho Selassieho. Mengistu Haile Mariam bol zvrhnutý v roku 1991 po sérii vzbúr povstaleckých skupín. Následne utiekol do Zimbabwe, kde žije dodnes. V roku 2007 ho v neprítomnosti uznali za vinného z genocídy.