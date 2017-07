V Hamburgu protestovali tisíce ľudí proti summitu skupiny G20

Proti summitu G20 protestovali v Hamburgu tisíce ľudí Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 2. júla (TASR) - Viac než 4000 ľudí sa dnes v nemeckom meste Hamburg zapojilo do protestov proti summitu skupiny G20, ktorý sa tu bude konať na budúci víkend. Demonštranti v centre mesta vyjadrili nespokojnosť s obchodnou a environmentálnou politikou lídrov skupiny G20. Informovala o tom agentúra DPA.Na transparentoch sa objavili slogany akoči. V tamojšom prístave usporiadala protestnú akciu aj ochranárska organizácia Greenpeace, ktorej členovia nasprejovali slogan "Koniec uhliu" na bok nákladnej lode prepravujúcej 75.000 ton tohto paliva z Ruska do Nemecka.Summit predstaviteľov 20 najväčších ekonomík sveta sa uskutoční 7. až 8. júla a zúčastnia sa na ňom lídri ako americký prezident Donald Trump, ruský prezident Vladimir Putin či ich turecký mocenský náprotivok Recep Tayyip Erdogan.Polícia tvrdí, že na hlavnom protestnom zhromaždení, ktoré je naplánované na sobotu, by sa mohlo zísť až 100.000 ľudí. Nemecký minister vnútra Thomas de Maiziere varoval, že približne 8000 z nich bude pripravených použiť násilie.Prvé demonštrácie v Hamburgu sa konali 24. júna a boli zamerané proti deportáciám neúspešných žiadateľov o azyl. Nemecká kancelárka Angela Merkelová vyzvala kritikov summitu, aby svoje protesty viedli v pokojnom duchu.Aj keď sa v Európe už dlhší čas hovorí o zvýšenej hrozbe teroristických útokov, zodpovední v Hamburgu zatiaľ nepripúšťajú, že by pre ich mesto v čase summitu platilo väčšie riziko útoku ako obvykle.