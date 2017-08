V Handlovej pokračujú s opravou ciest a chodníkov 1,4 milióna eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván

Handlová 13. augusta (TASR) - V Handlovej pokračujú s realizáciou viac ako miliónovej investície v podobe rekonštrukcie miestnych komunikácií. Aktuálne začal dodávateľ s prácami v rámci druhej etapy.S veľkou rekonštrukciou mestských komunikácií začali v Handlovej koncom apríla, pripomenula pre TASR hovorkyňa mesta Jana Paulínyová. "Momentálne sa v Handlovej realizuje oprava prístupovej komunikácie v mestskej časti Nová Lehota. Oprava tejto komunikácie sa bude realizovať za čiastočnej uzávery, to znamená, že pre obyvateľov to nie je nejakým veľkým obmedzením," doplnila s tým, že opravu dodávateľ dokončí do 20. augusta."Už sa robili ulice Kapitána Nálepku, Odbojárov, Hlboká, Športová, Savina, Márie Krššákovej, Ligetská. Momentálne prebieha oprava na uliciach Mládežnícka, Sadová, Kunešovská, Pionierov, Jilemnického a Gagarina. Potom sa robil chodník na Ulici 1. mája," vymenovala Paulínyová.V nastávajúcom období sa podľa nej budú opravovať komunikácie na ulici Mostná a od budúceho týždňa komunikácia v mestskej časti Morovno. "Všetko v tomto roku," dodala.Dodávateľom prác je spoločnosť Strabag, s. r. o., so sídlom v Bratislave, ktorá rekonštruuje miestne komunikácie za 1.378.065,88 eura. Celkovo v Handlovej opraví 19 ciest v dĺžke takmer šesť kilometrov o ploche približne 31.000 štvorcových metrov (m2) a chodníky v dĺžke 1,1 kilometra o ploche približne 1800 m2. Zámkovú dlažbu položí na chodníkoch v celkovej dĺžke viac ako 420 metrov o ploche asi 1000 m2. Oproti plánovanému rozpočtu mesto verejným obstarávaním ušetrilo 1,5 milióna eur.