V Handlovej spomínali na obete banských nešťastí

Členovia Handlovského banského spolku držia čestnú stráž pri pamätníku počas Dňa bielych ruží – pietnej spomienky na obete banských nešťastí, 10. augusta 2017 v Handlovej. Foto: FOTO TASR - Radovan Stoklasa Členovia Handlovského banského spolku držia čestnú stráž pri pamätníku počas Dňa bielych ruží – pietnej spomienky na obete banských nešťastí, 10. augusta 2017 v Handlovej. Foto: FOTO TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Handlová 10. augusta (TASR)- V Handlovej dnes spomínali na obete banských nešťastí. Deň bielych ruží, ako sa spomienka volá, reaguje na najväčšiu tragédiu v histórii slovenského baníctva z 10. augusta 2009, keď v bani v Handlovej zahynulo následkom výbuchu 20 baníkov a banských záchranárov. Spomienka vyvrcholila večer položením bielych ruží k Pamätníku baníkov na Ulici 29. augusta."Mňa sa dotýka pamätný deň obetí banských nešťastí osobne. Polovicu tých chlapcov som prijímal do bane Handlová ako zamestnancov a polovica robila so mnou v banskom záchrannom zbore. Boli to moji priatelia, kamaráti a pre mňa je to veľmi emotívne," povedal primátor Handlovej Rudolf Podoba.V meste podľa jeho slov ľudia nenájdu rodinu, ktorá by nebola zasiahnutá baníctvom. "Takže pre nás je Deň obetí banských nešťastí obrovským symbolom a som presvedčený, že hovorím v duchu drvivej väčšiny našich obyvateľov," podotkol.Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška pripomenul, že dnes uplynulo osem rokov od tragického výbuchu v handlovskej bani. "Aj po ôsmich rokoch sme mali možnosť vidieť veľmi veľa ľudí, ktorí si toto nešťastie nejakým spôsobom pripomenuli. Ale hlavne, je to vyjadrenie solidarity a úcty k padlým baníkom, ktorí takto zahynuli. A je to aj vyjadrenie úcty a súdržnosti rodinám baníkov, ktorí takýmto spôsobom zahynuli pred ôsmimi rokmi," ozrejmil.Deň bielych ruží sa začal o 9.30 h rozozvučaním zvonov na Kostole sv. Kataríny, ktoré tak pripomenuli posledné spojenie s baníkmi v podzemí. Počas dňa mohli delegácie položiť kytice kvetov k pamätníku v širšom centre mesta, ako i na cintoríne pri Pamätníku obetí banských nešťastí na hornej Nitre.Baníkov, ktorí zahynuli pri výkone svojho povolania, si dnes popoludní uctili i v Prievidzi, a to pietnou spomienkou pri soche baníka.Novela zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, ktorú poslanci Národnej rady SR schválili 26. októbra 2010, priradila do kalendára Pamätný deň Slovenskej republiky - 10. august ako Deň obetí banských nešťastí. Na stretnutí zástupcov Hornonitrianskych baní Prievidza a mesta Handlová, ktoré inicioval v roku 2010 primátor Handlovej, boli ako symbol tohto dňa vybraté práve biele ruže. Biela ako symbol nevinnosti a zelené lístky ako symbol nádeje, že sa už nič také nestane.