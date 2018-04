V Handlovej už nebudú môcť psíčkari využívať ekologické toalety

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Handlová 27. apríla (TASR)- Mesto Handlová vypovedalo zmluvu s prevádzkovateľom ekologických toaliet pre psov. Reagovalo tak na petíciu stoviek Handlovčanov, ktorí ho o to žiadali.informovala v piatok TASR hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.Petíciu za urýchlené vypovedanie zmluvy o osadení a prevádzkovaní psích toaliet doručil petičný výbor mestu ešte 22. marca.poznamenal predseda petičného výboru Michal Galbavý.Petičný výbor podľa neho predložil niekoľko možností, ako riešiť situáciu so psími exkrementmi.priblížil.Prevádzkovateľom ekologických toaliet pre psov v Handlovej je firma Eco Dog Toilet Group, s. r. o., so sídlom v Bardejove. Zmluvu o osadení a prevádzkovaní toaliet s ňou radnica uzatvorila 19. októbra 2017. Službu mala samospráva predbežne dohodnutú na rok. Dovedna 20 toaliet má podobu vybudovaného ostrovčeka so štrkom, v ktorého podloží sú napustené feromóny. Tie majú pritiahnuť psov, aby tam vykonali potrebu. Psičkári mali k dispozícii aj vrecká, lopatky a rukavice. Zavedením pilotného projektu sledovala radnica i pozitívny dopad na životné prostredie. Inšpiráciu čerpala z iných miest, kde toalety predtým osadili.