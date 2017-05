V Hannoveri opustí 7. mája príbytky nedobrovoľne okolo 50.000 ľudí

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hannover 3. mája (TASR) - Hannover bude 7. mája dejiskom jednej z najrozsiahlejších evakuácií od skončenia druhej svetovej vojny v roku 1945.Svoje príbytky vo štvrtiach List, Nordstadt a Vahrenwald by malo opustiť v spomínaný deň okolo 50.000 občanov. Podozrenie, že sa v husto obývanej oblasti našlo viacero leteckých bômb, sa totiž potvrdilo.Po evakuácii občanov z okruhu jedného kilometra od miesta nálezu na pozemku miestneho dopravného podniku "üstra" bude zneškodnenie bômb záležitosťou armádnych pyrotechnikov.Informoval o tom Severonemecký rozhlas (NDR).Mesto Hannover pripravuje pre občanov v tejto súvislosti zábavný program. Súčasne však avizovalo, že v sobotu poskytne všetkým domácnostiam, na ktoré čaká evakuácia, potrebné informácie v brožúrkach, a to v jazykoch nemeckom, anglickom, poľskom, ruskom i tureckom. Navyše budú obyvatelia informovaní aj cez varovnú aplikáciu Katwarn.Na pokojný priebeh evakuácie, ktorú by mala uľahčiť na tento účel zriadená kyvadlová autobusová doprava, ale aj dočasné útočiská pre evakuovaných, budú dohliadať príslušníci polície.