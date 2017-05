V Hannoveri už pred likvidáciou bômb evakuovali prvých obyvateľov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hannover 6. mája (TASR) - Nemecké úrady už začali s postupnou rozsiahlou evakuáciou obyvateľstva, ktorá je súčasťou príprav na doposiaľ druhé najväčšie zneškodnenie nevybuchnutých bômb z druhej svetovej vojny, ktoré sa uskutoční v nedeľu v meste Hannover.Proces deaktivácie dovedna trinástich bômb sa začne v nedeľu tesne popoludní a môže trvať až do večera.Svoje domovy preto musí opustiť zhruba 50.000 ľudí z Hannovera. Prvých obyvateľov jedného z tamojších domovov so špeciálnou starostlivosťou už evakuovali v piatok večer. Informovala dnes agentúra DPA.Pre väčšinu občanov v husto obývaných častiach mesta stanovili úrady začiatok povinnej evakuácie na nedeľu ráno o 9.00 hod.Evakuácia sa týka aj jednej nemocnice, siedmych domovov so špeciálnou starostlivosťou a továrne na výrobu pneumatík, uviedlo vedenie mesta. Pre ľudí, ktorí budú nútení opustiť svoje domovy, pripravilo mesto viacero verejných podujatí - v múzeách, divadlách a na ďalších miestach. Zabezpečené budú mať tiež ubytovanie a jedlo.Nálezy nevybuchnutej munície z čias druhej svetovej vojny nie sú v Nemecku ničím zriedkavým. Jedným z posledných bola 1,8 tony vážiaca letecká bomba, ktorú zlikvidovali na Štedrý deň v juhonemeckom Augsburgu, pričom kvôli nej evakuovali 54.000 osôb.Samotný Hannover, hlavné mesto spolkovej krajiny Dolné Sasko, bolo počas vojny častým cieľom Spojencov, teda protinacistickej koalície štátov. Za jednu jedinú októbrovú noc v roku 1943 naň zhodili asi 261.000 bômb.