V Hannoveri vrcholia prípravy na evakuáciu 12.000 ľudí po náleze bomby

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hannover 11. októbra (TASR) - Urgentnú evakuáciu asi 12.000 ľudí si vynúti ešte dnes nález leteckej bomby v Hannoveri.Z oblasti v okruhu 1000 metrov od nálezu nebezpečného pozostatku vojny by sa s evakuáciou malo začať krátko po 20.00 h. Provizórne útočisko nájdu evakuovaní v priestoroch školského zariadenia, informoval Severonemecký rozhlas (NDR).Na bombu naďabili robotníci pri stavebných prácach na jednej z miestnych križovatiek.Zatiaľ nie je známe, či bombu britskej proveniencie bude možné zneškodniť alebo bude nutné ju odpáliť. To isté platí aj o termíne zneškodnenia, ktorý ovplyvní ústretovosť občanov pri evakuácii.Otázkou zostáva aj to, či úrady prikročia k evakuácii domovov dôchodcov a bezdomovcov v mestskej časti Vahrenheide, kde sa bomba našla. To by predstavovalo logistickú výzvu navyše.Obmedzenia narušia električkovú i autobusovú dopravu v dolnosaskom meste.