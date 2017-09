V Hapalovej nominácii tri zmeny, cieľom je získať šesť bodov

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Pavel Hapal. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov na kvalifikáciu ME 2019 na zápas 2. kvalifikačnej skupiny v Poprade s Islandom (5. októbra o 17.20 h) a Španielskom (10. októbra o 20.30):



brankári: Dominik Greif (ŠK Slovan Bratislava), Adam Jakubech (OSC Lille), Marek Rodák (FC Fulham)

obrancovia: Denis Vavro (FC Kodaň), Juraj Chvátal, Dávid Hancko (obaja MŠK Žilina), Michal Sipľak (Cracovia Krakov), Martin Šulek (AS Trenčín), Dominik Kružiliak, Šimon Kupec (obaja MFK Ružomberok)

stredopoliari: Miroslav Káčer, Nicolas Špalek, Samuel Mráz (všetci MŠK Žilina), Lukáš Čmelík (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Erik Jirka (FC Spartak Trnava), Roland Černák (1. FC Tatran Prešov), Jakub Hromada (Slavia Praha), Jakub Grič (MFK Zemplín Michalovce), Filip Lesniak (Aalborg BK), Christián Herc (Wolverhampton Wanderers), Jozef Urblík (FK Vysočina Jihlava)

útočníci: Filip Balaj (FC Nitra), Tomáš Vestenický (Cracovia Krakov), Róbert Polievka (MŠK Žilina)

Program 2. kvalifikačnej skupiny ME 2019:



štvrtok 5. októbra

SLOVENSKO - Island (17.20) /Poprad/



utorok 10. októbra

SLOVENSKO - Španielsko (20.30) /Poprad/

Severné Írsko - Estónsko (20.30) /Lurgan/



Tabuľka 2. skupiny:



1. SLOVENSKO 2 2 0 0 3:1 6

2. Sev. Írsko 3 2 0 1 3:2 6

3. Albánsko 3 1 1 1 3:3 4

4. Španielsko 1 1 0 0 1:0 3

5. Estónsko 4 0 1 3 2:5 1

6. Island 1 0 0 1 2:3 0

Bratislava 26. septembra (TASR) - S cieľom uhrať čo najviac bodov vstupuje slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov do druhého kvalifikačného cyklu o postup na ME 2019. Zverencov trénera Pavla Hapala čaká dvojzápas proti Islandu (5. októbra) a Španielsku (10. októbra) na ihrisku národného tréningového centra v Poprade.Oproti predchádzajúcej nominácii v tej aktuálnej nefigurujú László Bénes, René Kotrík a Dalibor Takáč. Namiesto nich Prišli Jakub Grič, Jozef Urblík a Samuel Mráz.povedal tréner SR 21 Pavel Hapal. Podľa Hapala Bénesa nebude ľahké nahradiť.Postupový kľúč na ME do Talianska a San Marina (16. - 30. júna 2019) zostal rovnaký, ako v predošlej kvalifikácii. Taliansko už má účasť istú, druhý hostiteľ San Marino o ňu musí súperiť. Víťazi deviatich kvalifikačných skupín pôjdu priamo na šampionát, štyri najlepšie reprezentácie na druhých miestach absolvujú baráž o zvyšné dve miestenky.V dvojzápase sa Slováci predstavia opäť v inom regióne, po Senici tentokrát budú hrať v Poprade.Hapal sa chce výkonom v prvom dueli proti Islandu odraziť do stretnutia so Španielskom, ktoré je veľkým favoritom skupiny.uzavrel.