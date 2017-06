V hermanovskom lese zomrel dnes pri pílení stromov 33-ročný muž

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hermanovce 30. júna (TASR) - Leteckí záchranári zasahovali dnes predpoludním v lese v katastri obce Hermanovce v Prešovskom okrese. Tridsaťtriročného muža tam pri pílení stromov zasiahol jeden z nich do hlavy.Ako informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) Air-Transport Europe Zuzana Hopjaková, záchranári boli do terénu vysadení z opretia vrtuľníka. Po príchode na miesto udalosti lekár zistil, že muž utrpel rozsiahle mozgovo-lebečné poranenia hlavy, ktoré boli nezlučiteľné so životom.uzavrela.