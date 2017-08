V Hildesheime evakuujú tisíce ľudí, našli britskú leteckú bombu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hildesheim 16. augusta (TASR) - Tisícky ľudí v Hildesheime v nemeckej spolkovej krajine Sasko dnes večer museli opustiť svoje príbytky. Okamžitú evakuáciu si totiž vynútil nález britskej leteckej bomby, ktorú pri stavebných prácach objavili popoludní v centre mesta s viac ako 100.000 obyvateľmi. Nebezpečný pozostatok z bojov druhej svetovej vojny by ešte dnes mali zneškodniť pyrotechnici.Ako informovali zdroje miestnej radnice, evakuácia sa týka územia v okruhu asi kilometer od miesta nálezu, v ktorom je na trvalý pobyt prihlásených viac ako 10.000 občanov.Evakuovaných však môže byť napokon podstatne viac, pretože v inkriminovanej oblasti sa nachádzajú okrem iného aj hotely, kaviarne, firemné budovy či plaváreň. Stoja tam aj chrámy, ktoré sú súčasťou Svetového kultúrneho dedičstva. Hlavná železničná stanica je tesne za hranicami tejto oblasti.Bomba leží v nevýhodnej polohe na svahu na území medzi dvoma školami a jej zneškodnenie musí byť čo najrýchlejšie.Mesto poskytlo autobusy na prepravu ľudí na miesta, kde by mali počkať na zneškodnenie bomby, zriadilo špeciálnu telefonickú linku pre ľudí, ktorí by potrebovali pomoc pri evakuácii, a využíva internet na priebežné poskytovanie informácií o postupe evakuácie.