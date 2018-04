V hlavnej súťaži US Open bude limit na podanie aj rozohratie zápasu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 12. apríla (TASR) - Na záverečnom grandslamovom turnaji tenisovej sezóny US Open budú aj v hlavnej súťaži v platnosti hodiny, ktoré majú dohliadať na 25-sekundový limit pre podanie. Organizátori podujatia zavedú aj striktný 7-minútový úsek medzi vstupom na dvorec a začiatkom zápasov.Obe pravidlá už odskúšali v stretnutiach kvalifikácie vlaňajšieho US Open.povedal hovorca Tenisovej asociácie USA Chris Widmaier pre agentúru AP. Na kurtoch sa objaví časomer podobný basketbalovému, ktorý odpočítava sekundy útočnej akcie. Pokiaľ hráč poruší 25-sekundový limit, dostane varovanie, po druhom upozornení môže nasledovať strata bodu a po treťom strata gemu.Pred začiatkom duelu bude 7-minútový úsek rozdelený na minútu medzi príchodom a žrebom, päť minút na rozcvičku a minútu na rozohratie otváracej výmeny. Prekročenie môže vyústiť do pokút v maximálnej výške 20.000 amerických dolárov.