V hlavných priemyselných oblastiach je nedostatok ubytovacích kapacít

Bratislava 12. mája (TASR) – V hlavných priemyselných oblastiach Slovenska je nedostatok voľných ubytovacích kapacít pre pracujúcich. Ide o okolie priemyselných a logistických parkov prevažne pozdĺž diaľnic D1, D2 a R1. Pre TASR to uviedol riaditeľ oddelenia pre predaj a akvizície nehnuteľností z konzultačno-realitnej spoločnosti CBRE Tomáš Ostatník.Presné štatistiky o počte ubytovní na Slovensku spoločnosť nemá.doplnil.Štandard moderných ubytovní pre pracovníkov v automobilovom priemysle by mal podľa neho zahŕňať športové zázemie a priestor pre voľný čas. Minimálny ubytovací priestor na jedného človeka by sa mal pohybovať od 8,5 štvorcového metra.V súvislosti s výstavbou uviedol, že pre developerov je výhodnejšie stavať ubytovňu ako novostavbu, aby ju vedeli prispôsobiť aktuálnym ubytovacím štandardom, svojim požiadavkám a ekonomickej náročnosti.Mestá na Slovensku túto problematiku vnímajú ako možnosť ďalšieho rozvoja, ubytovne sú pre ne ďalším možným zdrojom príjmov nie len vo forme z daní za ubytovanie, uzavrel Ostatník.