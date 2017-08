V hokejovej nominácii Slovenska sú dve zmeny

Craig Ramsay. Foto: allhabs.net Foto: allhabs.net

Nominácia Slovenska na zápasy s Českom:



brankári: Samuel Baroš (HKM Zvolen), Tomáš Tomek (MsHK Žilina), Branislav Konrád (HC Olomouc/ČR)



obrancovia: Ján Brejčák (HK Poprad), Juraj Valach (Piráti Chomutov/ČR), Oldrich Kotvan (BK Mladá Boleslav/ČR), Peter Čerešňák (HC Plzeň 1929/ČR), Martin Gernát (HC Sparta Praha/ČR), Juraj Mikuš (HC Sparta Praha/ČR), Ladislav Romančík (Dukla Trenčín), Erik Černák (Syracuse Crunch/USA – AHL)



útočníci: Marek Hovorka, Patrik Koyš, Ladislav Nagy (všetci HC Košice), Matúš Sukeľ (MHk 32 Liptovský Mikuláš), Radoslav Macík, Matej Paulovič (obaja HK Nitra), Patrik Svitana (HK Poprad), Marek Zagrapan (EHC Winterthur/Švajč.), Dávid Buc (HC Olomouc/ČR), Andrej Kudrna (HC Sparta Praha/ČR), Radoslav Tybor (HC Vítkovice Ridera/ČR), Libor Hudáček (Örebro Hockey/Švéd.)





Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 21. augusta (TASR) - Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay privítal na pondelňajšom zraze v Žiline všetkých nominovaných hráčov, ktorí odohrajú dva prípravné zápasy proti Česku 23. augusta v Třinci a o deň neskôr v Žiline. Realizačný tím musel na poslednú chvíľu urobiť dve zmeny, Dávida Skokana nahradil Marek Zagrapan a Ivana Baranku Ladislav Romančík.Jediným zámorským hráčom, ktorý sa dostal do prvej nominácie nového trénera Slovenska, je obranca Erik Černák.vyhlásil 20-ročný obranca, ktorý bude v novej sezóne pôsobiť v Syracuse Crunch, farmárskom tíme Tampy Bay Lightning. Práve Tampa musela schváliť Černákov štart proti Čechom, konečný verdikt padol až po komunikácii Miroslava Šatana s manažérom "bleskov" Stevom Yzermanomdodal Černák, ktorý vníma zmenu na trénerskom poste "áčka" pozitívne.Česi na dvojzápas proti Slovensku nominovali 14 nováčikov, no rozhodne to neznamená, že zápasy berú na ľahkú váhu.zdôraznil Černák.