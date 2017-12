V Holandsku evakuovali z vlaku desiatky ľudí pre falošný poplach

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 28. decembra (TASR) - Úrady prerušili vo štvrtok jazdu vlaku z holandského Amsterdamu do nemeckého Berlína pre údajnú hrozbu, ktorá sa neskôr ukázala ako falošný poplach. Približne 85 pasažierov evakuovali z IC vlaku na stanici Oldenzaal na holandskej strane hranice, informovala holandská polícia.Po niekoľkých hodinách hrozbu odvolali, pasažieri nastúpili do autobusov a umožnili im pokračovať v ceste. Polícia si predtým zapísala identitu všetkých, ktorí boli vo vlaku.Odborníci na výbušniny priviedli do vlaku špeciálne vycvičené psy, ale žiadne podozrivé látky nenašli. Príčinou obáv úradov bol údajne podozrivý list, uvádza agentúra DPA.