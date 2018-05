V Holandsku ubúda svadieb, pribúdajú registrované partnerstvá

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Brusel/Amsterdam 2. mája (TASR) - Čoraz menej párov sa v Holandsku rozhoduje pre svadbu. Mladí ľudia vo veku 20 až 30 rokov namiesto nej volia registrované partnerstvo. Uviedol to v stredu spravodajský server DutchNews.nl s odvolaním sa na údaje holandského štatistického úradu CBS.Vlani sa pre manželstvo a svadobný obrad rozhodlo v Holandsku takmer 65.000 párov vo veku 20 až 40 rokov. Pred 20 rokmi to bolo 85.000 manželstiev párov rovnakého veku.Prieskum CBS zároveň ukázal, že takmer 18.000 mladých párov sa v roku 2017 rozhodlo pre registrované partnerstvo. V roku 2016 to bolo 16.000 a v roku 2015 13.000 párov.Správa CBS konštatuje, že menej mladých párov chce vstupovať do manželstva, pretože sa obáva o svoju finančnú budúcnosť. To je čiastočne zapríčinené nárastom krátkodobých a flexibilných pracovných zmlúv.Okrem toho mladé páry v Holandsku potrebujú viac vlastných peňazí, aby si mohli kúpiť dom. Radšej preto uprednostnia investície do bývania než do nákladnej svadby. V priemere stojí svadba v Holandsku okolo 15.000 eur.