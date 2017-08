V Holandsku zadržali vodiča dodávky s množstvom plynových fliaš

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Haag 24. augusta (TASR) - Polícia v holandskom Rotterdame zadržala v stredu v blízkosti miesta koncertu americkej skupiny Allah-Las vodiča dodávky, v ktorej bolo množstvo plynových fliaš. Oznámil to starosta Rotterdamu Ahmed Aboutaleb. Allah-Las je štvorčlenná skupina z kalifornského mesta Los Angeles.Starosta na rýchlo usporiadanej tlačovej konferencii uviedol, že polícia zastavila v prístavnom meste dodávku so španielskymi poznávacími značkami. Bolo v nej množstvo plynových fliaš. Policajti vodiča zadržali a odviedli na výsluch.Ako informovala agentúra AP, rocková koncertná sála s názvom Maassilo krátko predtým oznámila, že prezrušila vystúpenie americkej skupiny Allah-Las.Starosta Aboutaleb k tomu dodal, že varovanie prišlo od španielskej polície.Organizátor koncertu Rotown na Twitteri uviedol, že dnešné večerné vystúpenie bolo zrušené na príkaz polície.Organizátor dodal, že miesto konania Maassilo, bývalé silo na obilie, evakuovali pre nekonkretizovanú hrozbu a návštevníkom vrátia peniaze za vstupenky. Holandská televízia odvysielala zábery zachytávajúce policajtov v ochrannom výstroji pred budovou Maassilo.Nemenovaný predstaviteľ španielskeho protiteroristického oddelenia vylúčil súvislosť medzi minulotýždňovými útokmi v Katalánsku a incidentom v holandskom Rotterdame, kde polícia v stredu večer zadržala vodiča dodávky so španielskymi poznávacími značkami, ktorý mal v aute množstvo plynových fliaš. Informovala o tom dnes agentúra AP.Minulotýždňové útoky v Barcelone a v meste Cambrils si vyžiadali 15 obetí na životoch a vyše 120 zranených. Medzi zasiahnutými osobami boli občania približne 30 rôznych krajín. Ku krviprelievaniu sa prihlásil tzv. Islamský štát.