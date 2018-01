V Hondurase ľudia demonštrovali proti inaugurácii nového prezidenta

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tegucigalpa 7. januára (TASR) - Desaťtisíce ľudí pochodovali v sobotu ulicami druhého najväčšieho honduraského mesta San Pedro Sula proti opätovnému zvoleniu konzervatívneho prezidenta Juana Orlanda Hernándeza, požadujúc, aby bol za skutočného víťaza novembrových volieb vyhlásený jeho rival Salvador Nasralla.Stúpenci Opozičnej aliancie proti diktatúre (AOCD) požadovali, aby sa Nasralla ujal prezidentského úradu. Demonštranti zároveň vyzvali na celonárodný štrajk vrátane bojkotu januárovej inaugurácie Hernándeza a blokovania ciest. Demonštrantov viedol Nasralla a bývalý honduraský prezident Manuel Zelaya, uvádza agentúra DPA.Nasralla skončil v prezidentských voľbách tesne za Hernándezom. Úrady v piatok odmietli výzvu opozície na anulovanie výsledkov, vznesenú na základe obvinení z volebných podvodov. Najvyšší súd vyhlásil, že na to nie je dostatok dôkazov a kroky opozície označil za. Hernández je prezidentom od roku 2014.O opätovné zvolenie do úradu hlavy štátu sa uchádzal napriek tomu, že honduraská ústava povoľuje iba jedno funkčné obdobie. Podľa oficiálnych údajov volebnej komisie získal Hernández 42,6 percenta hlasov, kým Nasralla 41,4 percenta hlasov. Hernández má byť do svojho druhého štvorročného mandátu uvedený 27. januára.Nasralla varoval, že politická nestabilita a povolebné nepokoje, ktoré si podľa miestnych ľudskoprávnych aktivistov vyžiadali už približne 30 mŕtvych, môžu vyústiť do občianskej vojny.