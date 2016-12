V Hornej Vsi chce samospráva zabezpečiť výstavbu bytového domu

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Horná Ves 30. decembra (TASR) - Samospráva Hornej Vsi v okrese Prievidza má záujem zabezpečiť výstavbu nájomného bytového domu. Na dodávateľa prác už vyhlásila verejnú súťaž. Náklady na stavbu, ako vyplýva z oznámenia, ktoré uverejnila vo vestníku verejného obstarávania, odhadla na takmer 500.000 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).Dom by mal mať aj potrebnú infraštruktúru. Záujmom verejného obstarávateľa je odkúpenie domu s 12 bytovými jednotkami bežného štandardu, spĺňajúceho podmienky na poskytnutie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie od Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, uviedla vo vestníku samospráva Hornej Vsi. Stavba by mala byť dvojpodlažná, pričom by sa v nej malo nachádzať osem dvojizbových, dva trojizbové a dva jednoizbové byty.Predpokladané náklady na stavbu odhadol obecný úrad na 499.500 eur bez DPH, kritériami pre výber víťaza súťaže budú z 80 % cena a z 20 % lehota výstavby. Svoje ponuky môžu záujemcovia predkladať do 4. januára budúceho roka. Dom by mala víťazná firma postaviť najneskôr do 650 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.