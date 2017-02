V hornooravskej obci Breza potvrdili výskyt vtáčej chrípky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Breza 1. februára (TASR) - V hornooravskej obci Breza potvrdila Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) so sídlom v Dolnom Kubíne výskyt vtáčej chrípky u domácej hydiny. Ohniskom nákazy je súkromný úžitkový drobnochov hydiny pre vlastnú potrebu. Informáciu pre TASR potvrdil riaditeľ dolnokubínskej RVPS Peter Čulen." skonštatoval Čulen s tým, že ešte v ten istý deň previezli hydinu do Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu vo Zvolene, ktorý potvrdil prítomnosť vírusu vtáčej chrípky.Ako ďalej uviedol, na základe zistených informácií nariadila RVPS okamžité vykonanie viacerých preventívnych opatrení v okruhu desiatich kilometrov od nálezu nakazenej hydiny. "Samozrejme sme utratili všetky zvyšné kusy hydiny v danom chove a vydezinfikovali priestory," doplnil. Mesto Námestovo spolu s 15 obcami, viacerými poľovníckymi združeniami a všetkými chovateľmi hydiny a iného vtáctva v tejto oblasti musia vykonať do konca tohto pracovného týždňa súpis všetkých druhov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí.Všetci chovatelia musia okrem toho zabezpečiť dezinfekciu pri vstupoch a výstupoch z priestorov, v ktorých sa vtáky chovajú a zamedziť kontaktu hydiny s voľne žijúcim vtáctvom. Doma chované vtáky okrem toho nesmú byť napájané povrchovou vodou, ku ktorej majú prístup aj voľne žijúce zvieratá. Chovatelia tiež musia hlásiť RVPS akékoľvek príznaky vtáčej chrípky, ktoré zaregistrujú vo svojich chovoch.Kury domáce sa v Breze podľa riaditeľa RVPS v Dolnom Kubíne pravdepodobne nakazili od divo žijúcich vtákov. "" vyjadril sa. Zvýšený výskyt ochorenia v Európe má podľa jeho slov na svedomí mrazivá zima.