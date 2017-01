V hornorakúskych kaplnkách vyčíňali na prelome rokov vandali

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jana Vodnáková Foto: TASR/Jana Vodnáková

Braunau am Inn 3. januára (TASR) - Rakúska polícia pátra po vandaloch, ktorí od 27. decembra do 1. januára vyčíňali v kaplnkách viacerých obcí hornorakúskeho okresu Braunau am Inn.Jeden alebo viacerí vandali prenikli v dňoch 27.-28. decembra do neuzavretej kaplnky v Braunau, z kríža odcudzili sošku Ježiša Krista a viaceré devocionálie. Navyše soške sv. Barbary odlomili hlavu a spôsobili škody v odhadovanej výške 5000 eur.V období medzi 30. decembrom a 1. januárom vandali vyčíňali v kaplnke v St. Radegunde. Zničili pamätnú tabuľu a v neďalekom lese spálili modlitebné knižky a drevené predmety z kaplnky. V tomto prípade škoda dosahuje okolo 1000 eur.Počas silvestrovskej noci bola dejiskom vandalizmu kaplnka v Auerbachu, kde sa páchatelia neúspešne pokúsili dostať do priestoru oltára. Zničili však sklenené podstavce dvoch mariánskych sošiek a zo stien zvesili najmenej 22 obrazov, ktoré zničili a následne spálili v lese. Materiálne škody nie sú vysoké.Motív týchto činov zostáva zatiaľ neznámy.Polícia, ktorá stále nemá horúcu stopu, sa pri vyšetrovaní prípadu spolieha aj na pomoc verejnosti.