V Hrčave na Trojmedzí volil prezidenta ČR aj najstarší obyvateľ

Volička vhadzuje svoj hlas do volebnej urny počas druhého kola českých prezidentských volieb v piatok 26. januára 2018 v Prahe. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

V dedinke Střelná pozýval voličov k urnám obecný rozhlas

Hodonín v znamení vysokej účasti

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hrčava 26. januára (TASR) – Pred obecným úradom v obci Hrčava na česko-slovensko-poľskom Trojmedzí boli už pol hodinu pred otvorením volebnej miestnosti ľudia, ktorí prišli odovzdať hlas v druhom kole volieb prezidenta Českej republiky.Po otvorení bol vo volebnej miestnosti čulý ruch a počas prvej polhodiny odovzdali hlas jednému z dvoch kandidátov približne dve desiatky voličov.povedala predsedníčka miestnej volebnej komisie Michaela Haratyková.Starosta Hrčavy Petr Staňo doplnil, že v obci so zhruba 260 obyvateľmi a 202 oprávnenými voličmi býva volebná účasť okolo 65 percent.podotkol Staňo.Medzi prvými voličmi bol aj najstarší obyvateľ Hrčavy, 87-ročný Vladislav Jalowiczor, ktorý býva neďaleko obecného úradu.uviedol po odovzdaní volebného lístka.Pravidelným účastníkom volieb je aj 84-ročný Štefan Šuplata, ktorý býva v Hrčave od roku 1955. "Už v prvom kole som bol rozhodnutý, mal som vybraného kandidáta. V predvolebnej kampani sa mi nepáčili tie poznámky a narážky," povedal.V prvom kole prezidentských volieb išli členovia komisie v Hrčave s volebnou urnou k siedmim voličom.dodala predsedníčka miestnej volebnej komisie.V prihraničnej obci Střelná vo Vsetínskom okrese v Zlínskom kraji sa piatkové druhé kolo volieb českého prezidenta začalo hlásením v obecnom rozhlase, pozývajúcom voličov k urnám. Už počas prvej polhodiny využili svoje volebné právo takmer dve desiatky obyvateľov obce.V moravskej dedinke s 597 obyvateľmi je podľa predsedníčky jedinej okrskovej volebnej komisie Jaroslavy Satinovej v zoznamoch zapísaných 484 oprávnených voličov, o jedného menej ako v prvom kole volieb.Jedným z prvých voličov bol v Střelnej 69-ročný Alois Pohunek, ktorý v prvom kole volieb volil Pavla Fischera. Napriek odporúčaniu tohto neúspešného kandidáta z prvého kola, aby jeho priaznivci v druhom kole volili Jiřího Drahoša, sa Pohunek rozhodol voliť úradujúcu hlavu štátu Miloša Zemana.skonštatoval Alois Pohunek, ktorý je pravidelným účastníkom všetkých volieb.Ivan Pohunek sa zúčastnil takisto aj na prvom kole prezidentských volieb, neprezradil však, komu dal svoj hlas. Kandidát, ktorému dal hlas v prvom kole, sa do druhého nedostal, myslí si však, že na poste prvého muža Českej republiky je potrebná zmena.Pre 27-ročnú Jitku Trčálkovú nebolo rozhodovanie, komu dať svoj hlas, jednoduché.skonštatovala Trčálková.V obci Střelná odovzdalo v jedinom volebnom okrsku podľa informácií Českého štatistického úradu v prvom kole prezidentských volieb svoj hlas 291 z celkového počtu 485 oprávnených voličov (volebná účasť 60,21 %). Miloš Zeman získal 124 hlasov (42,61 %), jeho protikandidátovi v druhom kole Jiřímu Drahošovi dalo hlas 49 voličov (16,84 %). Pred Drahoša sa dostal v Střelnej ešte Pavel Fischer, ktorému odovzdalo hlas 65 voličov (22,34 %).V Zlínskom kraji získal Miloš Zeman 122.138 hlasov (40,55 %), druhý Jiří Drahoš 72.048 hlasov (23,92 %).Volebné miestnosti v Česku sa otvorili o 14.00 h. V Hodoníne vo volebnom okrsku číslo 7 zaznamenali hneď od prvých minút mimoriadne vysokú účasť.povedala pre TASR predsedníčka uvedeného okrsku Jana Cibulková.Od druhého kola očakáva pokojný priebeh, rovnako ako v prvom.dodala Cibulková.Podľa odpovedí respondentov má aj teraz väčšiu podporu súčasný prezident Miloš Zeman. Väčšina opýtaných sa vyjadrila, že volila práve jeho.ozrejmil svoje dôvody voľby 27-ročný vodič Lukáš.Konkurenta súčasného prezidenta volila 26-ročná Erika, ktorá je štátnou zamestnankyňou.V Česku sa v druhom kole volieb stretáva úradujúca hlava štátu Miloš Zeman a bývalý predseda českej akadémie vied Jiří Drahoš. Ide o v poradí druhú priamu voľbu prezidenta v histórii samostatnej ČR.V prvom kole volieb, ktoré sa konalo 12. a 13. januára, zvíťazil Miloš Zeman so ziskom 38,65 percenta hlasov, Jiří Drahoš získal 26,6 percenta hlasov.Svoj hlas môže vo voľbách odovzdať približne 8,4 milióna oprávnených českých voličov. Volebné miestnosti budú v piatok otvorené do 22.00 h a v sobotu od 8.00 do 14.00 h.