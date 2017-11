V Hriňovej dopoludnia prichádzajú k urnám najmä starší voliči

Na snímke pohľad na rozsiahle hriňovské lazy. Foto: TASR - Jozef Poliak Na snímke pohľad na rozsiahle hriňovské lazy. Foto: TASR - Jozef Poliak

Hriňová 4. novembra (TASR) - Asi desatina zo zhruba 400 zapísaných voličov prišla za prvé tri hodiny odvoliť v sobotňajších krajských voľbách v okrsku č. 1 v hriňovskej časti Blato. Išlo prevažne o starších ľudí, aj keď niektorí prichádzali v sprievode mladších ročníkov."Myslím si, že treba ísť voliť. Volím, lebo chcem zmenu," povedala TASR 34-ročná Miroslava. Priznala však, že v minulých voľbách nevyužila toto svoje právo.Podľa člena komisie Jozefa Malčeka bola v tomto okrsku, ktorý sa nachádza v bývalej škole na hriňovských lazoch, aj v minulosti vyššia účasť. A to aj pri voľbách do vyšších územných celkov. "Minule sme tu mali približne 50-percentnú účasť," povedal TASR.Ľudia v prvých hodinách volieb prichádzali priebežne aj do okrsku č.2, ktorý sídli v II. Základnej škole v starej Hriňovej. V tomto okrsku majú zapísaných vyše 700 voličov a sú tak jedným z najväčších spomedzi 11, ktoré sa nachádzajú na území mesta.Ako TASR povedala predsedníčka okrskovej komisie Erika Malčeková, ľudia už stáli pri škole o 7.00 h, keď volebnú miestnosť otvárali. "Vzhľadom na slnečné počasie očakávame, že najviac ľudí príde podvečer," uviedla.Na území tohto okrsku sa nachádza aj domov sociálnych služieb, odkiaľ požiadalo o prenosnú volebnú urnu 32 klientov, prevažne dôchodcov.