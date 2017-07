V Hriňovej je opäť revitalizačná brigáda európskych dobrovoľníkov

Hriňovské lazy, ilustračná snímka. Foto: TASR - Jozef Poliak Foto: TASR - Jozef Poliak

Hriňová 21. júla (TASR) - Už 19. turnus tábora mladých dobrovoľníkov z Európy sa začal dnes v Hriňovej v okrese Detva. Do mesta prišlo 18 ľudí z Nemecka, Veľkej Británie, Švajčiarska, Talianska, Belgicka a Portugalska.povedal pre TASR primátor Hriňovej Stanislav Hroník.Mladí Európania budú teda do nedele pracovať napríklad v okolí drevenice, kde chce mesto zriadiť múzeum tradícií, v časti Skalisko budú čistiť studňu a mali by dobudovať aj oplotenie karanténnej stanice či zrevitalizovať pieskový lom na Klopotove.Turnusy brigád Európskej dobrovoľníckej služby organizujú v Hriňovej od roku 2008. V predchádzajúcich rokoch sa mládež podieľala najmä na čistení chodníkov v okolí mesta, ale aj na odstraňovaní nelegálnych skládok.