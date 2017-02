V Hriňovej začnú na jar s obnovou budovy mestského úradu

Hriňová, ilustračná snímka. Foto: TASR - Jozef Poliak Foto: TASR - Jozef Poliak

Hriňová 17. februára (TASR) - V Hriňovej v okrese Detva začnú na jar s rekonštrukciou budovy mestského úradu. Samospráve sa vlani podarilo na túto stavbu získať podporu z eurofondov vo výške takmer 328.432 eur.hovorí primátor Hriňovej Stanislav Horník.dodal. Zmluva s dodávateľom stavebných prác je už pripravená na podpis. Objekt by mal byť zrekonštruovaný do 24 mesiacov od podpisu zmluvy.Mestský úrad v Hriňovej začali stavať koncom 70. rokov uplynulého storočia. Do užívania bol odovzdaný začiatkom 80. rokov. Podľa Horníka obnova objektu nenaruší chod ani stránkové hodiny mestského úradu.Okrem obnovy mestského úradu bude tento rok k najdôležitejším investičným akciám patriť pokračovanie rekonštrukcie miestnych komunikácií, osádzanie fotovoltaického osvetlenia na lazoch a tiež obnova interiéru domu smútku.