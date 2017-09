V Humennom opravujú vyše 100-ročný Valaškovský most

Valaškovský most cez rieku Laborec v Humennom. Foto: TASR - Milan Kapusta Valaškovský most cez rieku Laborec v Humennom. Foto: TASR - Milan Kapusta

Humenné 6. septembra (TASR) – Technické služby mesta Humenné realizujú v týchto dňoch rekonštrukciu Valaškovského mosta na Južnom námestí. Postavený bol ešte v roku 1900. V súčasnosti je určený pre peších a cyklistov.Z dôvodu bezpečnosti je most v čase od 7.00 do 17.00 h uzavretý až do soboty (9.9.). Počas opráv sa tam totiž bude nachádzať ťažká technika. "Obnova sa realizuje formou odstránenia starého skorodovaného náteru za pomoci vysokého tlaku vody a následného nanesenia novej vrstvy náteru. Ten bude tmavosivej farby, bude antikorózny, odolný voči otieraniu a znesie aj menšie mechanické zaťaženie," informovala Michaela Dochánová z tlačového referátu mesta.Celková plocha mosta, ktorá podlieha oprave, predstavuje 680 štvorcových metrov. "Spotrebuje sa na ňu 85 kilogramov tejto špeciálnej farby," doplnila. Peší i cyklisti môžu na prejazd používať druhý most vedúci popri hlavnej ceste.V tomto roku bol Valaškovský most podľa ďalších slov Dochánovej oficiálne zapísaný do zoznamu národných kultúrnych pamiatok (NKP) Slovenska. Postavený bol na mieste pôvodného dreveného mosta. "Keďže rieka Laborec odjakživa rozdeľovala Humenné na dve polovice, vytváral spojenie medzi severným a južným koncom mesta," priblížila.Na jeho výrobe sa vtedy podieľali maďarskí inžinieri. "Bol totiž postavený 'horúcou' technológiou spájania nitmi. To znamená, že stavebné práce sa robili ručne za tepla. Je dôležité podotknúť, že rovnakou technológiou bola postavená aj Eiffelova veža v Paríži či legendárny parník Titanic," doplnila.Medzi domácimi je od roku 2012 známy aj ako Most lásky. "Na Valentína toho roku tu zamkli prví zaľúbenci svoju lásku na kľúčik. V súčasnosti zdobí zábradlie mosta už niekoľko stoviek visiacich zámkov," spomenula Dochánová s tým, že slávnostne ho ako NKP predstavia Humenčanom a návštevníkom mesta počas osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky, ktoré sa uskutočnia v polovici septembra.