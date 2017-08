V humenskej spoločnosti Nexis Fibers je ohrozených 90 miest

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Humenné 28. augusta (TASR) – V humenskej spoločnosti Nexis Fibers (NF) je ohrozených 90 pracovných miest. Firma Chemes totiž Halu A, v ktorej má NF nainštalované svoje stroje na úpravu vlákna, v nedeľu (27.8.) popoludní odpojila od energií. Tvrdí, že tak urobila vzhľadom na neoprávnené užívanie ich vlastných priestorov a čierny odber energií.Spoločnosť NF to však popiera. "uviedol dnes pre novinárov výkonný riaditeľ spoločnosti Nexis Fibers Ján Kučeravý.Vedenie dostalo od firmy Chemes a priemyselného parku (PP) Chemes výzvu na vypratanie Haly A.priblížil s tým, že sa rozhodli zariadenia z haly vysťahovať do svojich voľných priestorov. Dodávateľskú firmu, ktorú si na to najali, však do areálu PP odmietla strážna služba vpustiť. Firma preto čaká na vyjadrenie Chemesu, ako má sťahovanie prebiehať. Stroje by mali z haly premiestniť do 8. septembra, čo je podľa Kučeravého technicky nemožné.poznamenal.Na prevádzku v spomínanej hale je priamo naviazaných 90 ľudí. Zamestnanci momentálne čerpajú dovolenky, po dohode s odborármi možno vedenie pristúpi k zníženiu mzdy na 60 %.spomenul. Ostatná výroba spoločnosti podľa jeho ďalších slov ohrozená nie je.uviedol Chemes v stanovisku pre TASR.Spoločnosť NF momentálne plní reštrukturalizačný plán, ktorý ešte v apríli tohto roka schválili jej veritelia, potvrdil ho aj súd. Chemes s ním však ako jeden z veriteľov nesúhlasil. Považuje ho totiž za protizákonný a firme jeho schválením vznikli miliónové škody. Problémy medzi spoločnosťami sú teda dlhodobejšie. NF tvrdí, že čelí neustálej 'šikane' zo strany Chemesu. Okrem polície sa preto firma obrátila na vedenie mesta Humenné so žiadosťou o zabezpečenie pokojného stavu v prípade vstupu jej zamestnancov, zákazníkov a dodávateľov do PP Chemes. Mesto v tejto veci začalo konanie, termín ústneho vypočutia bol stanovený na štvrtok 31. augusta 2017.Nexis Fibers, ktorá produkuje syntetické vlákna používané v automobilovom priemysle, zamestnáva v Humennom približne 400 zamestnancov. Napojených je na ňu zároveň okolo 1000 zamestnancov subdodávateľov.