V indickom Bombaji sa zrútila budova: Sedem ľudí je mŕtvych

Na snímke indický policajt dáva pokyny stojac na troskách budovy, ktorá sa zrútila po prívalových dažďoch v indickom Bombaji 31. augusta 2017. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

#UPDATE: 4 dead and 13 injured in Bhendi Bazar building collapse; rescue ops underway #Mumbai. pic.twitter.com/B58uLZAlgR — ANI (@ANI) August 31, 2017

Naí Dillí 31. augusta (TASR) - Najmenej sedem ľudí zahynulo, 13 ďalších utrpelo zranenia a 25 pravdepodobne uviazlo po troskami päťposchodovej budovy, ktorá sa dnes zrútila v indickej finančnej metropole Bombaj. Túto časť krajiny bičovali v posledných dňoch husté lejaky. Uvedené počty môžu ešte stúpnuť, informovala miestna polícia.Z trosiek vytiahli záchranári, policajti a obyvatelia 13 ľudí; záchranné akcie stále pokračujú.Budova sa nachádza v preplnenej uličke v rušnej oblasti so známym trhoviskom Bhendi Bazar na juhu Bombaja.Tisíce budov v Bombaji, ktoré sú vyše 100 rokov staré, môžu spadnúť, pretože ich základy oslabili okrem iného lejaky - najhustejšie, aké mesto zažilo za posledných vyše 15 rokov.Úrady odporučili obyvateľom priľahlých domov, aby z nich odišli, pretože po dnešnom zrútení budovy sa na nich objavili praskliny.Na mieste nešťastia sa nachádza skupina záchranárov z národných zložiek určených na zásahy pri katastrofách a tiež niekoľko hasičských vozidiel.Pády budov sú v Indii bežné počas obdobia monzúnových dažďov, ktoré trvá od júna do septembra. Vysoký dopyt a málo prísne predpisy povzbudzujú niektorých staviteľov, aby použili podradné materiály či pridali neschválené poschodia.Budova sa zrútila dva dni po tom, ako Bombaj ochromili husté lejaky, ktoré zastavili aj premávku a pripravili o život najmenej 11 ľudí.Mesto sa medzitým pomaly vracia do normálneho stavu. Školy, univerzity a úrady, ktoré boli v stredu zatvorené, dnes už otvorili, ale počet prítomných žiakov či zamestnancov je veľmi nízky.Keďže Bombaj každý rok zápasí s tým, aby zvládol povodne počas obdobia monzúnových dažďov, vyvoláva to kritiku adresovanú mestským predstaviteľom za ich zlé plánovanie.