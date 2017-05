V Indonézii zadržali vyše 140 mužov kvôli pornografii

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jakarta 22. mája (TASR) - Ďalší záťah proti komunite LGBT podnikla v noci nadnes indonézska polícia. Počas razie v zábavnom podniku na severe Jakarty zadržala 141 mužov, ktorí podľa policajného hovorcu "porušili zákony týkajúce sa pornografie". Píše o tom agentúra Reuters.Obvinených bolo desať podozrivých vrátane majiteľa klubu pre homosexuálov a viacerých jeho zamestnancov. Ostatných zadržaných podrobili na polícii výsluchu.V Indonézii platí veľmi prísny zákon ohľadom pornografie. Jeho narušiteľom hrozí do 15 rokov väzenia. Trestom za sťahovanie pornografických materiálov z internete môžu byť až štyri roky väzenia a pokuta vo výške dvoch miliárd rupií (133.000 eur).Policajný záťah z nedeľňajšej noci sa odohral v čase rastúcich obáv o práva menšiny LGBT v tejto krajine s najväčšou moslimskou komunitou na svete.Podľa indonézskych zákonov homosexualita nie je ilegálna, ale komunita LGBT sa ocitla pod tlakom po tom, ako vládni činitelia vlani vyjadrili rezervovaný postoj ohľadom aktivizácie jej členov.K záťahu došlo aj týždeň po tom, ako súd v provincii Aceh odsúdil dvoch homosexuálov na trest verejného palicovania. Ide o prvý prípad, keď súdy tejto konzervatívnej provincie vyriekli takýto verdikt. Každý z mužov vo veku 20 a 23 rokov bol odsúdený na 85 rán palicou za to, že mali spolu pohlavný styk.Aceh je jedinou provinciou v prevažne moslimskej Indonézii, kde sa uplatňuje právo šaría. Jeho zavedenie je súčasťou snáh o ukončenie ozbrojeného konfliktu so separatistami. Platí od roku 2006 a je ústupkom ústrednej vlády voči prívržencom nezávislosti.Revidovaný islamský trestný zákonník, ktorý trestá mimomanželský i homosexuálny pohlavný styk, nadobudol v Acehu účinnosť pred dvoma rokmi. Staršia verzia zákonníka sa o trestoch za takéto činy nezmieňovala.