V Indonézii zomrel najstarší človek. Údajne mal 146 rokov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

'Oldest human' dies in Indonesia 'aged 146' - His documents say Mbah Ghoto was born in 1870 - which would make ... https://t.co/6AUwCb0NVS — Education At Web (@EducationAtWeb) May 1, 2017

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jakarta 1. mája (TASR) - Indonézan, ktorý o sebe tvrdil, že má 146 rokov, zomrel na dedine, kde žil v provincii Stredná Jáva. Podľa jeho osobných dokladov sa Sodimedjo, známy tiež ako Mbah Ghoto (dedo Ghoto) narodil v decembri 1870. To by z neho robilo najdlhšie žijúceho človeka v dejinách ľudstva, informovala dnes BBC.Upozornila však, že v Indonézii začali registrovať narodenie iba v roku 1900 a už tam zaznamenali aj chyby.Podľa indonézskych úradov mal platné doklady, ktoré doložil dokumentmi a jeho vek si overili aj niekoľkými rozhovormi s ním.Dňa 12. apríla ho kvôli zhoršujúcemu sa zdravotnému stavu zobrali do nemocnice. O šesť dní nato však trval na tom, že sa vráti domov.povedal BBC jeho vnuk Suyanto.Na otázku, za čo vďačí svojej dlhovekosti, Mbah Ghoto povedal vlani BBC, že kľúčová je trpezlivosť a že malMbah Ghoto bol celý svoj život silný fajčiar, prežil štyri manželky, 10 súrodencov a všetky svoje deti.V dedine bol považovaný za hrdinu, preslávil sa rozprávaním o vojnách s Japonskom a holandskými kolonizátormi.Jeho vnuk Suryanto povedal, že starého otca pochovali v pondelok na miestnom cintoríne na mieste, ktoré si sám vybral a kúpil pred niekoľkými rokmi. Na hrob mu dali náhrobný kameň, ktorý po dlhé roky čakal pripravený pri jeho dome." zveril sa vnuk.Ak sa jeho vek podarí overiť z nezávislého zdroja, bol by Mbah Ghoto starší ako Francúzka Jeanne Calmentová, ktorá zomrela vo veku 122 rokov a je považovaná za najdlhšie žijúceho človeka v záznamoch.