V irackom meste Bartalla sa konali kresťanské bohoslužby

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mósul 25. decembra (TASR) - Desiatky irackých kresťanov sa v sobotu zúčastnili na bohoslužbách, ktoré sa po dvojročnej prestávke konali v severoirackom meste Bartalla. To iracké vládne sily pred dvoma mesiacmi dobyli z rúk militantov z extrémistickej organizácie Islamský štát (IS)." uviedol biskup Músá Šmoni, ktorý omšu celebroval.Militanti z tzv. Islamského štátu dobyli v roku 2014 na severe Iraku rozsiahle územia, čo vyvolalo masový exodus príslušníkov náboženských menšín vrátane kresťanov.Po dobytí Mósulu, ktorý je druhým najväčším irackým mestom, nariadili militanti z IS pod hrozbou smrti tamojším kresťanom, aby konvertovali na islam a platili im za ochranu.O znovudobytie Mósulu sa od 17. októbra usilujú príslušníci irackej armády, kurdských polovojenských jednotiek péšmarga, sunnitských kmeňových jednotiek a Bagdadom schválených šiitských milícií. Zo vzduchu ich podporuje medzinárodná koalícia vedená Spojenými štátmi, avšak islamistov sa zatiaľ z mesta vytlačiť nepodarilo.Pred americkou inváziou z roku 2003, ktorej cieľom bolo zvrhnúť režim dlhoročného diktátora Saddáma Husajna, žilo v Iraku podľa odhadov približne 1,2 milióna kresťanov.