V Iraku je ešte stále približne 7000 militantov tzv. Islamského štátu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bagdad 28. júla (TASR) - Po dobytí severoirackého mesta Mósul vládnymi silami zostalo v Iraku približne 7000 členov extrémistickej organizácie Islamský štát (IS). Informovala o tom dnes agentúra AP s odvolaním sa na vyhlásenie štyroch vysokopostavených irackých predstaviteľov.Traja predstavitelia irackej tajnej služby a jeden zamestnanec ministerstva obrany pre AP uviedli, že na irackom území stále pôsobí približne 4000 militantov z IS a ďalších 3000 ľudí, ktorých skupina zamestnáva a vypláca im mzdu. Podľa irackých predstaviteľov, ktorí si neželali byť menovaní, sa ďalších 7000 militantov a 5000 zamestnancov IS nachádza v Sýrii.Americké ministerstvo obrany (Pentagón) vlani v lete vyhlásilo, že v dôsledku vojenských ťažení v Iraku a Sýrii sa počet bojaschopných militantov z Islamského štátu znížil zo 45.000 na 15.000.