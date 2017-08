V Iraku objavili masový hrob obsahujúci 40 tiel, zrejme obetí IS

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Káhira 5. augusta (TASR) - Masový hrob s pozostatkami 40 tiel patriacich zrejme civilistom, ktorých zavraždili militanti z tzv. Islamského štátu (IS), objavili v irackom meste Ramádí ležiacom v centrálnej časti krajiny.uviedli činitelia z provincie Anbár, ktorých v piatok citovala agentúra DPA.Dáiš je arabský akronym pre zmienenú extrémistickú organizáciu.Kedy bol masový hrob odkrytý, miestni predstavitelia neuviedli. Ramádí, hlavné mesto provincie Anbár, bolo oslobodené od džihádistov v decembri 2015. V uplynulých mesiacoch objavili v Iraku niekoľko ďalších masových hrobov.Iracký premiér Hajdar Abádí v júli oficiálne vyhlásil víťazstvo nad IS v Mósule, ktorý bol poslednou kľúčovou baštou IS v krajine. Boje s militantmi tu trvali takmer deväť mesiacov. IS má stále pod kontrolou určité územia v Iraku.