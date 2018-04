V Iraku odsúdili na smrť cudzinky usvedčené z členstva v IS

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bagdad 17. apríla (TASR) - Iracký Ústredný kriminálny súd uložil v utorok trest smrti štyrom cudzinkám usvedčeným z toho, že sa pridali k extrémistickej organizácii Islamský štát (IS). Podľa zverejneného vyhlásenia ide o tri ženy z Azerbajdžanu a jednu z Kirgizska, informovala agentúra DPA.Ústredný kriminálny súd v Bagdade rozhodol na základe tých istých obvinení taktiež o treste doživotného väzenia pre jednu Francúzku a nešpecifikovaný počet Rusov. Proti týmto rozsudkom je však ešte prípustné odvolanie.Po tom, ako IS obsadil v roku 2014 rozsiahle územia v Iraku i susednej Sýrii, sa pridali k tejto organizácii vytvorenej odštiepením od al-Káidy stovky zahraničných bojovníkov z rôznych krajín.Ten istý súd uložil vo februári trest smrti za členstvo v IS žene z Turecka, zatiaľ čo desať ďalších, ktoré pochádzali z Turecka a Azerbajdžanu, poslal do väzenia na doživotie. Ešte v januári bola odsúdená na smrť aj nemecká občianka marockého pôvodu.Irak vyhlásil víťazstvo nad IS vlani v decembri, keď s pomocou koalície pod vedením Spojených štátov získal opäť kontrolu nad všetkými územiami obsadenými extrémistami v rokoch 2014 a 2015.