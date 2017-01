V Iraku popravili 31 mužov za ich údajnú úlohu pri vraždení kadetov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 25. januára (TASR) - V Iraku popravili 31 mužov za ich údajnú úlohu pri masovom vraždení kadetov z roku 2014, ktoré spáchala teroristická organizácia Islamský štát (IS). Informovala o tom dnes medzinárodná ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI).Podľa organizácie boli popravy vykonané v piatok minulý týždeň v provincii Saláhaddín. Označila ich za "ďalší dôkaz toho, že iracké úrady nehorázne pohŕdajú ľudskými právami a mylne používajú trest smrti v mene bezpečnosti". Priznania mužov boli podľa AI vynútené pod hrozbou mučenia a odsúdení boli po chybných a rýchlych súdnych procesoch.Bojovníci Islamského štátu v júni 2014 vo výcvikovom tábore v bývalej základni Camp Speicher odzbrojili, zajali, uniesli a v paláci bývalého diktátora Saddáma Husajna v severoirackom meste Tikrít zastrelili asi 1700 irackých kadetov. Ich telá potom nahádzali do hromadného hrobu v areáli paláca.Svoj čin sunnitskí islamisti neskôr aj zdokumentovali na internete - vojaci sa museli položiť do plytkých jám dolu hlavou a potom boli zastrelení.