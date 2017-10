V Iraku pri výbuchu zahynul vojak a ďalší utrpel zranenia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 2. októbra (TASR) - Američanmi vedená koalícia v Iraku dnes oznámila, že pri výbuchu nastraženej nálože zahynul jej vojak a ďalší utrpel zranenia.Nálož zasiahla auto s vojakmi v nedeľu. Koalícia uviedla, že podrobnosti o incidente zverejní až po upovedomení príbuzných obete.Agentúra AP poznamenala, že od začiatku intervencie proti tzv. Islamskému štátu (IS) v Iraku v roku 2014 zahynulo dosiaľ sedem amerických vojakov. Dvaja prišli o život v bojoch o mesto Mósul.V boji proti IS zahynul v septembri aj jeden francúzsky výsadkár. Išlo o prvú oficiálne oznámenú stratu Francúzska v rámci Američanmi vedenej koalície proti IS v Iraku a Sýrii. Paríž však neuviedol, či príslušník 13. výsadkárskeho pluku zahynul v Iraku, alebo v Sýrii.Do operácie v Iraku sa Francúzsko zapojilo v roku 2014. Po tom, čo IS zaútočil vo Francúzsku, Paríž vyslal vojakov aj do Sýrie.