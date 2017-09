V Iraku vstúpil do platnosti zákaz letov do Kurdistanu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Káhira 29. septembra (TASR) - Do platnosti dnes večer vstúpil zákaz letov do autonómneho irackého regiónu Kurdistan, ktorý zaviedla ústredná vláda v Bagdade. Informovala o tom agentúra DPA.Zákaz, ktorý postihol letiská v regionálnej metropole Arbíl a v meste Sulajmáníja, začal platiť o 18.00 h miestneho času (17.00 h SELČ).Iracká vláda v tejto súvislosti požiadala zahraničné aerolínie, aby pozastavili lety do a z Arbílu a Sulajmáníje.Na oboch letiskách v priebehu dnešného dňa zaznamenali zvýšený prílev pasažierov, ktorí sa snažili odletieť z regiónu ešte pred zavedením zákazu.Iracký premiér Hajdar Abádí v utorok kurdskej regionálnej vláde nariadil, aby do piatka večera odovzdala letiská v Arbíle a Sulajmáníji federálnym orgánom, inak pohrozil zákazom všetkých priamych medzinárodných letov do Kurdistanu.Predstavitelia irackých Kurdov však ultimátum bagdadskej vlády odmietli. Zákaz teda vstúpil do platnosti v stanovenom termíne.Letecké spoločnosti z Egypta a Libanonu vopred oznámili, že od piatka pozastavia všetky lety do irackého Kurdistanu.Ultimátum irackej vlády súvisí s pondelňajším referendom, v ktorom takmer 93 percent irackých Kurdov hlasovalo za nezávislosť tohto autonómneho regiónu. Výsledok hlasovania nemá automaticky viesť k vyhláseniu samostatnosti, ale iba k ďalším rokovaniam s Bagdadom.