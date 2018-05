V Iráne padol rozsudok nad 16 bývalými členkami Islamského štátu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Teherán 6. mája (TASR) - Iránsky súd v nedeľu odsúdil na tresty väzenia 16 bývalých členiek teroristickej skupiny Islamský štát (IS). S odvolaním sa na úrad generálneho prokurátora o tom informovala agentúra IRNA.Bývalé členky IS boli odsúdené na rôzne dlhé tresty väzenia. Okrem toho na základe rozhodnutia súdu prepadnú všetky peniaze, ktoré získali od IS.Prokuratúra spresnila, že odsúdené odišli do Sýrie, kde sa pridali k IS. Absolvovali tam špeciálny výcvik a podieľali sa na viacerých teroristických operáciách. Po návrate do Iránu ich tamojšie úrady vlani v novembri zatkli. Mnohé spomedzi nich sú manželkami bojovníkov IS.