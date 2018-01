V Iráne sa konali zhromaždenia na podporu vlády

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán 6. januára (TASR) - Iránska štátna televízia v sobotu odvysielala reportáže z viacerých miest krajiny, kde sa konali demonštrácie stúpencov súčasnej iránskej vlády.Informovala o tom agentúra AP, ktorá dodala, že provládne akcie sa uskutočnili deň po zverejnení správy, že USA sa snažia dosiahnuť zvolanie zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN venované protivládnym protestom v Iráne.Iránska štátna televízia označila sobotňajšie provládne protesty za, ktoré - ako pripomenula AP - vypukli 28. decembra v meste Mašhad a odvtedy sa rozšírili aj do mnohých ďalších miest, pričom si vyžiadali najmenej 21 obetí na životoch.Protivládni demonštranti poukazujú na nárast cien za potraviny a vysokú mieru nezamestnanosti v Iráne. Časť z protestujúcich žiada aj demisiu vlády.V reakcii na to iránska vláda vyzvala svojich priaznivcov na protidemonštrácie a deklarovala, že protivládne protesty sú dôsledkom zasahovania cudzích štátov do vnútorných záležitostí Iránu.Agentúra AP dodala, že Rusko a Irán v pléne Bezpečnostnej rady ostro kritizovali, že Washington zaťahuje najmocnejší orgán OSN do vnútroštátnej záležitosti. A aj zástupcovia viacerých ďalších krajín v BR OSN - od Číny až poRovníkovú Guineu - vyjadrili pochybnosti, či je táto rada správnym fórom pre túto otázku.